Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İstanbul Türkiye'nin kaderini belirlemede bir numaralı şehirdir.
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'İstanbul Türkiye'nin kaderini belirlemede bir numaralı şehirdir. - Son Dakika

Erdoğan: "İstanbul Türkiye'nin kaderini belirlemede bir numaralı şehirdir.

6 saat önce

Erdoğan: "İstanbul Türkiye'nin kaderini belirlemede bir numaralı şehirdir.

Erdoğan:

Erdoğan: "İstanbul Türkiye'nin kaderini belirlemede bir numaralı şehirdir. İstanbul'un nabzını iyi tutarsak Türkiye'yi de yakalamış oluruz."

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:02 Kaynak: AA
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