Erdoğan: "İstanbul'un 959 Mahallesinde 800 İrtibat Noktası Kurduk. 'Ak Sandık' Adını Verdiğimiz...
1 saat önce
Erdoğan: "İstanbul'un 959 mahallesinde 800 irtibat noktası kurduk. 'AK Sandık' adını verdiğimiz yazılımla bu noktaları her an izleme imkanına sahibiz"
Erdoğan: " İstanbul
'un 959 mahallesinde 800 irtibat noktası kurduk. 'AK Sandık' adını verdiğimiz yazılımla bu noktaları her an izleme imkanına sahibiz"
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:58 Kaynak: AA
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