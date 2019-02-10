Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İstanbul'un 959 Mahallesinde 800 İrtibat Noktası Kurduk. 'Ak Sandık' Adını Verdiğimiz...

Erdoğan: "İstanbul'un 959 Mahallesinde 800 İrtibat Noktası Kurduk. 'Ak Sandık' Adını Verdiğimiz...

1 saat önce

Erdoğan: "İstanbul'un 959 mahallesinde 800 irtibat noktası kurduk. 'AK Sandık' adını verdiğimiz yazılımla bu noktaları her an izleme imkanına sahibiz"

Erdoğan:
Erdoğan: " İstanbul'un 959 mahallesinde 800 irtibat noktası kurduk. 'AK Sandık' adını verdiğimiz yazılımla bu noktaları her an izleme imkanına sahibiz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:58 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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