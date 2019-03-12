Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İstanbul'un En İşlek ve Dolayısıyla Trafik Yoğunluğu En Çok Olan Bu Hat Saatte Tek Yönde...

Erdoğan: "İstanbul'un En İşlek ve Dolayısıyla Trafik Yoğunluğu En Çok Olan Bu Hat Saatte Tek Yönde...

31 dakika önce

Erdoğan: "İstanbul'un en işlek ve dolayısıyla trafik yoğunluğu en çok olan bu hat saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak"

Erdoğan:
Erdoğan: " İstanbul'un en işlek ve dolayısıyla trafik yoğunluğu en çok olan bu hat saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:14 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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