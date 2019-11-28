Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İstanbul'un ilim merkezi haline gelmesi ve İslam'la ilgili referans alınacak bir...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'İstanbul'un ilim merkezi haline gelmesi ve İslam'la ilgili referans alınacak bir... - Son Dakika

Erdoğan: "İstanbul'un ilim merkezi haline gelmesi ve İslam'la ilgili referans alınacak bir...

7 saat önce

Erdoğan: "İstanbul'un ilim merkezi haline gelmesi ve İslam'la ilgili referans alınacak bir uluslararası İslam üniversitesinin kurulmasını önemsiyorum"

Erdoğan:

Erdoğan: " İstanbul'un ilim merkezi haline gelmesi ve İslam'la ilgili referans alınacak bir uluslararası İslam üniversitesinin kurulmasını önemsiyorum"

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:40 Kaynak: AA
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