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Erdoğan: "İstanbul'un ilim merkezi haline gelmesi ve İslam'la ilgili referans alınacak bir...
7 saat önce
Erdoğan: "İstanbul'un ilim merkezi haline gelmesi ve İslam'la ilgili referans alınacak bir uluslararası İslam üniversitesinin kurulmasını önemsiyorum"
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:40 Kaynak: AA
Erdoğan: " İstanbul'un ilim merkezi haline gelmesi ve İslam'la ilgili referans alınacak bir uluslararası İslam üniversitesinin kurulmasını önemsiyorum"
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