Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza... - Son Dakika
Erdoğan: "İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza...
6 saat önce
Erdoğan: "İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız."
Erdoğan: "İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:52 Kaynak: AA
Son Dakika Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı 15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi