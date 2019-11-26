Erdoğan: İstanbul ve Ankara susuzluğa doğru gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir ismin Beştepe'de gizli bir görüşme yaptığı iddiaları ile ilgili, istihbarat birimlerinin CHP ile uğraşacak vaktinin olmadığını söyledi.View on euronews