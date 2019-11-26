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Erdoğan: İstanbul ve Ankara susuzluğa doğru gidiyor
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir ismin Beştepe'de gizli bir görüşme yaptığı iddiaları ile ilgili, istihbarat birimlerinin CHP ile uğraşacak vaktinin olmadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:27
Muharrem İnce'nin "Yazın tatil yaptılar" dediği teknenin sahibi konuştu Gazeteci Saygı Öztürk'ten çok konuşulacak iddia: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek Bağdat'ta 3 ayrı bombalı saldırı: 6 ölü, 11 yaralı