Son Dakika Haberleri: Erdoğan: İstanbul ve Ankara susuzluğa doğru gidiyor
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Erdoğan: İstanbul ve Ankara susuzluğa doğru gidiyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir ismin Beştepe'de gizli bir görüşme yaptığı iddiaları ile ilgili, istihbarat birimlerinin CHP ile uğraşacak vaktinin olmadığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir ismin Beştepe'de gizli bir görüşme yaptığı iddiaları ile ilgili, istihbarat birimlerinin CHP ile uğraşacak vaktinin olmadığını söyledi.View on euronews

Erdoğan: İstanbul ve Ankara susuzluğa doğru gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:27 
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