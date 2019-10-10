Erdoğan: "İster Arap, ister Kürt ister bir başka kesimden olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk...
1 saat önce
Erdoğan: "İster Arap, ister Kürt ister bir başka kesimden olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk edip kendi evlerini, köylerini, şehirlerini, kendi namuslarını korumak için harekete geçecek herkese kucağımız açıktır.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:50 Kaynak: AA
Erdoğan: "İster Arap, ister Kürt ister bir başka kesimden olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk edip kendi evlerini, köylerini, şehirlerini, kendi namuslarını korumak için harekete geçecek herkese kucağımız açıktır."
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