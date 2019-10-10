Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İster Arap, ister Kürt ister bir başka kesimden olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'İster Arap, ister Kürt ister bir başka kesimden olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk...

Erdoğan: "İster Arap, ister Kürt ister bir başka kesimden olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk...

1 saat önce

Erdoğan: "İster Arap, ister Kürt ister bir başka kesimden olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk edip kendi evlerini, köylerini, şehirlerini, kendi namuslarını korumak için harekete geçecek herkese kucağımız açıktır.

Erdoğan:

Erdoğan: "İster Arap, ister Kürt ister bir başka kesimden olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk edip kendi evlerini, köylerini, şehirlerini, kendi namuslarını korumak için harekete geçecek herkese kucağımız açıktır."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:50 Kaynak: AA
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