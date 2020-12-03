Erdoğan: "İster terörist olsun ister siyasetçi, kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek insan olarak boynumuzun borcudur."

Erdoğan: "İster terörist olsun ister siyasetçi, kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek insan olarak boynumuzun borcudur.

Erdoğan: "İster terörist olsun ister siyasetçi, kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek insan olarak boynumuzun borcudur."

Politika, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'İster terörist olsun ister siyasetçi, kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek insan olarak boynumuzun borcudur.' - Son Dakika

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