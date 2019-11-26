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Erdoğan: "('İstihbarat birimlerinin CHP'yi karıştırdığı' iddiası) İstihbaratın öyle büyük işleri...
6 saat önce
Erdoğan: "('İstihbarat birimlerinin CHP'yi karıştırdığı' iddiası) İstihbaratın öyle büyük işleri var ki...Böyle basit işlerle uğraşacak vakti mi var?"
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:18 Kaynak: AA
Erdoğan: "('İstihbarat birimlerinin CHP'yi karıştırdığı' iddiası) İstihbaratın öyle büyük işleri var ki...Böyle basit işlerle uğraşacak vakti mi var?"
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