Erdoğan: İstihbaratımızın CHP ile uğraşacak vakti yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istihbarat birimlerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırdığı iddiasıyla ilgili, "İstihbaratın öyle büyük işleri var ki böyle basit işlerle uğraşacak vakti mi var? Görüldüğü gibi bu CHP, siyaset değil yalan üretiyor, çözüm değil sorun üretiyor. Bay Kemal CHP'yi yalan üretme merkezi haline getirdi." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğü iddia edilen Muharrem İnce dünkü açıklamasında, "Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar." demişti.