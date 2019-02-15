Erdoğan: "İstihdamda Ciddi Bir Sıkıntı Yaşamak Diye Bir Durumumuz Olmayacak.

Erdoğan: "İstihdamda ciddi bir sıkıntı yaşamak diye bir durumumuz olmayacak.

Erdoğan: "İstihdamda ciddi bir sıkıntı yaşamak diye bir durumumuz olmayacak. 0,5-1 puan gibi oynamalar olabilir, bunlar aşılacak olan sorunlardır."

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