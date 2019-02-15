Erdoğan: "İstihdamda Ciddi Bir Sıkıntı Yaşamak Diye Bir Durumumuz Olmayacak.
55 dakika önce
Erdoğan: "İstihdamda ciddi bir sıkıntı yaşamak diye bir durumumuz olmayacak.
Erdoğan: "İstihdamda ciddi bir sıkıntı yaşamak diye bir durumumuz olmayacak. 0,5-1 puan gibi oynamalar olabilir, bunlar aşılacak olan sorunlardır."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:56 Kaynak: AA
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