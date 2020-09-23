Erdoğan, istikşafi görüşmelerin gidişatının, Yunanistan'ın ortamı yumuşatmak için atacağı samimi... - Son Dakika

Erdoğan, istikşafi görüşmelerin gidişatının, Yunanistan'ın ortamı yumuşatmak için atacağı samimi...
Erdoğan, istikşafi görüşmelerin gidişatının, Yunanistan'ın ortamı yumuşatmak için atacağı samimi adımlara bağlı olacağını ifade etti.
Erdoğan, istikşafi görüşmelerin gidişatının, Yunanistan'ın ortamı yumuşatmak için atacağı samimi adımlara bağlı olacağını ifade etti.
Yunanistan, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 20:27 - Kaynak: AA
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