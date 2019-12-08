Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için samimiyetle yapılmasının yanı sıra alınan...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için samimiyetle yapılmasının yanı sıra alınan... - Son Dakika

Erdoğan: "İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için samimiyetle yapılmasının yanı sıra alınan...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuştu.

Erdoğan: İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için samimiyetle yapılmasının yanı sıra alınan...

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:34 Kaynak: AA
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