Erdoğan: İstiyorum Ki 31 Mart Seçimlerinden Çok Daha Yüksek Bir Oyla Çıkalım
41 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Miting alanına gidişte yolda Rizelileri selamlayan Erdoğan, "CHP
döneminden eler çektiğiniz belli, şu anda ise nasıl rahatladığınız, nasıl nasıl huzur bulduğunuz ortada."
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:43
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