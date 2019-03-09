Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İstiyoruz Ki Bizim Gençlerimiz İnsana Sarf Malzemesi Gibi Bakan, Ölümü, Öldürmeyi ve...

Erdoğan: "İstiyoruz Ki Bizim Gençlerimiz İnsana Sarf Malzemesi Gibi Bakan, Ölümü, Öldürmeyi ve...

7 dakika önce

Erdoğan: "İstiyoruz ki bizim gençlerimiz insana sarf malzemesi gibi bakan, ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermesinler.

Erdoğan:
Erdoğan: "İstiyoruz ki bizim gençlerimiz insana sarf malzemesi gibi bakan, ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermesinler. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz kendilerini kullanılacak bir meta araç gibi gören örgütlere, yapılara asla itibar etmesinler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:25 Kaynak: AA

Politika
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