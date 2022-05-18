Erdoğan, İsveç ve Finlandiya kararının arkasında: NATO'yu güvensiz hale getiremeyiz

Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusu sonrası bir kez daha resti çekti

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NATO üyeliği için başvuru yapma kararı alan Finlandiya ve İsveç, resmi başvuru mektuplarını bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı ilk değerlendirmede, "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si Hollanda, İsveç'te yuvalanmış durumdalar" sözleriyle iki ülkenin NATO adımını veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, yeni bir açıklama geldi.

"TEK BEKLENTİMİZ TÜRKİYE'YE DE AYNI ŞEKİLDE YAKLAŞMALARI"

AK Parti Grup Toplantı'sında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in ses getiren NATO üyeliği başvurusuna da değindi. "NATO çeşitli arayışlar içinde" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Kimi adımlar da atılıyor. Ukrayna krizinin ardından bölgede sergilenen dayanışma ve işbirliğini, seferber edilen kaynakları, biraz gözlerimiz dolarak biraz da tebessümle izliyoruz desek yeridir. Biz yıllardır, yanı başında büyük çatışmalar yaşanmış NATO müttefiki olarak bu tabloyla hiç karşılaşmadık. Müttefiklerimizden tek beklentimiz Türkiye'nin de kendi sınırlarını koruma çabalarına aynı şekilde yaklaşmalarıdır" ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İSVEÇ'TE HALA YÜRÜYOR"

İskandinav ülkelerinin terör gruplarına sahip çıktıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Müttefiklerimizden hassasiyetlerimizi anlamalarını, mümkünse destek vermelerini bekliyoruz. Bizim terör örgütlerinin saldırılarına karşı sınırlarımızı korumak gibi bir hassasiyetimiz vardır. PKK ve DEAŞ'ın sınırlarımıza dayandığı dönemde ülkemizdeki hava savunma sistemlerinin sökülüp götürüldüğü günleri unutmadık. 30 teröristi istedik vermediler. 30 teröristi vermeyeceksin, NATO'ya girmek için bizden destek isteyeceksiniz. Biz NATO'yu güvensiz hale getirmeye 'Evet' demeyiz. Şimdi Pazartesi günü gelmek istiyorlarmış, boşuna yorulmasınlar. Terör örgütleri İsveç'te hala yürüyor."

STOLTENBERG'İN AÇIKLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN "GÜVENLİK" VURGUSU

Öte yandan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Finlandiya ve İsveç'in başvurularıyla ilgili yaptığı açıklamada güvenlik vurgusu gözden kaçmadı. Güvenlik endişesi olan ülkelerin taleplerinin göz önünde olacağını belirten Stoltenberg, "Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Şimdi müttefikler NATO'ya giden yolu değerlendirecek. Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. Tüm meseleleri detaylıca ele almada ve hızlı bir sonuca varmada kararlıyız" dedi. Stoltenberg, tüm müttefiklerin NATO'nun genişleme ihtiyacı konusunda mutabık olduğunu belirtti.