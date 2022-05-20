Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri hakkında konuştu: Teröre 'evet' diyemeyiz - Son Dakika
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Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri hakkında konuştu: Teröre 'evet' diyemeyiz

20.05.2022 14:17

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine bir kez daha tepki gösterdi. Erdoğan, "NATO bir güvenlik örgütü, teröre 'evet' diyemeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmak için yaptıkları başvuruya da değindi.

Daha önce iki ülkenin teröre destek vermesi nedeniyle üyeliklerine karşı çıkacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sert tepki göstermişti. "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi" diyen Erdoğan, bugün de iki ülkenin NATO üyeliklerine bir kez daha kapıyı kapattı.

"GEREĞİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, "Terörle mücadele sati bir kavram değildir, kuşatıcılığı çok geniştir. Bizim PKK ile mücadelemiz Avrupa, PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor fakat YPG'yi terör örgütü kabul etmiyorlar. Halbuki YPG PKK'dan ortaya çıkan bir örgüttür. Avrupa'nın birçok ülkesinde başta Almanya olmak üzere tüm ülkelerde bu terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor mu? yapıyor. Bu ülkelerin yönetimleri bunlara her türlü güvenceyi veriyor mu? Veriyor. Türkiye'de yıllardır mücadele sürdürüyoruz. Mağaradaki yapılanmaları Kandil'i kendilerine merkez haline getirmeleri, Batı bunları hala gizliyor. Başta Almanya olmak üzere İsveç'te Finlandiya'da her gün gösteri yapıyorlar. Gereğini yapmaya devam edeceğiz." dedi.

"NATO'DA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YER ALMASINA İZİN VERMEYİZ"

Hollanda Başbakanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, "Bugün Hollanda Başbakanı ile geniş bir görüşme yaptık, yarın aynı şekilde İngiltere ve Finlandiya'nın görüşme talepleri var, onlarla görüşeceğiz. Bütün bu görüşmeleri aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapacağız. Ama her şeyden önce bu terör örgütlerinin tüm belgeleri bizde olduğuna göre NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak böyle bir terör örgütünün alınmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

"BELGELER SUNDUK"

Cumhurbaşkanı açıklamalarına şöyle devam etti: "ABD bile bunlara görüşme noktasında birçok fırsatlar tanıyor. Başta Almanya olmak üzere İsveç'inde de Fransa'sında da hepsinde bu terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor mu, yapıyor. Bunları biz kendilerine anlattığımız gibi, ikili görüşmelerde de hep anlattık, belgeler sunduk. Bakın bunlar terör örgütüdür, işledikleri suçlar ortadadır."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başta Almanya olmak üzere İsveç'te Finlandiya'da (terör örgütleri) her türlü yürüyüş yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başta Almanya olmak üzere İsveç'te Finlandiya'da (terör örgütleri) her türlü yürüyüş yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kütüphane Söyleşileri' etkinliğinde gençlerle buluştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kütüphane Söyleşileri' etkinliğinde gençlerle buluştu: (2)

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