Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar - Son Dakika
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Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar

16.05.2022 20:19

Erdoğan, "Terör yuvası" olarak nitelendirdiği İsveç ve Finlandiya'nın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gerçekleştirecekleri NATO ikna ziyaretlerine tepki gösterdi. Erdoğan, bugün yaptıkları açıklamayla FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıklayan iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının ziyaretine "Boşuna yorulmasınlar, bu iki ülkenin teröre karşı tavrı net değil" dedi.

NATO'ya başvuruda bulunacaklarını açıklayan Finlandiya ve İsveç'in hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhaneleri gibi. Olumlu bakmamız mümkün değil" demişti. Bunun üzerineülkelerinde bulunan FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini duyuran İsveç ve Finlandiya,iki ülke bakanlarının resmi temaslar için önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecekleri duyurdu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ZİYARETİ HAKKINDA KONUŞTU

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin sorusu üzerine İsveç ve Finlandiya'nın tarafından planlanan Türkiye ziyareti hakkında konuştu.

Konuyla ilgili Erdoğan, "Her iki ülkeyle ilgili de gerçi bu aralar Dışişleri Bakanları arasında bazı görüşmeler yapıldı. Çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Her iki ülkenin de, (Finlandiya ve İsveç) terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp, 'Biz karşıyız' deseler bile ki, tam aksine teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanırız; bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce biliyorsunuz Yunanistan NATO'dan çıkmıştı, o dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı." ifadelerini kullandı.

"KUSURA BAKMASINLAR, YORULMASINLAR"

Açıklamalarının devamında Erdoğan, "Şimdi ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; peki NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu? Veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız? İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip, orada bunları konuşturtuyorlar, özel davetler çıkartıyorlar. Hatta ve hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz. Ha pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların, bu süreç içerisinde NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Çünkü o zaman NATO güvenlik olmaktan çıkar. Buna evet demek mümkün değil. Biz sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Kusura bakmasınlar." dedi.

FETÖ VE PKK ÜYESİ 33 TERÖRİSTİ İADE ETMEYECEKLERİNİ DUYURMUŞLARDI

Türkiye, Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK olmak üzere terör örgütü bağlantılı toplam 12 kişiyi; İsveç'ten de 10'u FETÖ, 11'i PKK olmak üzere toplam 21 kişinin iadesiyle ilgili süreci başlatmıştı. Mahkeme kararları ve deliller doğrultusunda yapılan 33 iade talebinden hiçbirine olumlu yanıt vermedi. İade taleplerinden 19'una ret cevabı verilirken 5'i de süreç içerisinde 2 ülke tarafından yanıtsız bırakıldı. Halen Finlandiya ile 2, İsveç ile 7 olmak üzere 9 iade talebiyle ilgili süreç devam ediyor.

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Türkiye şimdiye kadar İsveç ve Finlandiya'dan 33 terör örgütü mensubunu resmen istedi: Hiçbirini göndermediler Türkiye şimdiye kadar İsveç ve Finlandiya'dan 33 terör örgütü mensubunu resmen istedi: Hiçbirini göndermediler Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları) Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları) Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu...

Finlandiya, Türkiye, Terör, İsveç, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar - Son Dakika
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