Erdoğan, İsviçre'de

Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre Cumhurbaşkanlığı uhdesinde düzenlenen ' Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret etti.