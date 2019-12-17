Son Dakika › Dünya › Erdoğan, İsviçre'de 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret... - Son Dakika Dünya
Erdoğan, İsviçre'de "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı sergiyi ziyaret...
6 saat önce
Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre Cumhurbaşkanlığı uhdesinde düzenlenen 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:56 Kaynak: DHA
Son Dakika Erdoğan'dan Cenevre'de dikkat çeken çıkış: Dünyanın devleri sadece gülücük atıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin petrolü beraber çıkaralım Trump'tan azil soruşturması açıklaması: ABD demokrasisini çökerten bir darbe girişimi Duştan çıktı, dizlerinin üzerine çöktü! 42 yaşındaki hemşire kızının gözleri önünde hayatını kaybetti