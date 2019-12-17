Erdoğan, İsviçre'de "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı sergiyi ziyaret... - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan, İsviçre'de 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret... - Son Dakika Dünya

Erdoğan, İsviçre'de "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı sergiyi ziyaret...

6 saat önce

Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre Cumhurbaşkanlığı uhdesinde düzenlenen 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret etti.

Erdoğan, İsviçre'de

Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre Cumhurbaşkanlığı uhdesinde düzenlenen ' Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' başlıklı sergiyi ziyaret etti.


Hayat Devam Ediyor, Cenevre, İsviçre, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:56 Kaynak: DHA
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