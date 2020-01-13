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Erdoğan: "(İtalya Başbakanı Conte'ye) İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına...
7 saat önce
Erdoğan: "(İtalya Başbakanı Conte'ye) İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına yönelik çabalarımıza İtalya'nın desteğini beklediğimizi vurguladım."
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:40 Kaynak: AA
Erdoğan: " (İtalya Başbakanı Conte'ye) İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına yönelik çabalarımıza İtalya'nın desteğini beklediğimizi vurguladım."
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