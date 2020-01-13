Erdoğan: "(İtalya Başbakanı Conte'ye) İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(İtalya Başbakanı Conte'ye) İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına... - Son Dakika

Erdoğan: "(İtalya Başbakanı Conte'ye) İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına...

7 saat önce

Erdoğan: "(İtalya Başbakanı Conte'ye) İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına yönelik çabalarımıza İtalya'nın desteğini beklediğimizi vurguladım."

Erdoğan:

Erdoğan: " (İtalya Başbakanı Conte'ye) İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına yönelik çabalarımıza İtalya'nın desteğini beklediğimizi vurguladım."

İtalya, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:40 Kaynak: AA
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