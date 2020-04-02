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Erdoğan. İtalya ve İspanya başbakanlarına mektup gönderdi
14 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya'nın Başbakanı Conte ve İspanya'nın Başbakanı Sanchez Perez-Castejon'a mektup gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya'nın Başbakanı Conte ve İspanya'nın Başbakanı Sanchez Perez-Castejon'a mektup gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:19
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