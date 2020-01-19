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Erdoğan, İtalyan ve Fransız liderlerle sohbet etti
6 saat önce
Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile sohbet etti. Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:58 Kaynak: DHA
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