Erdoğan: "İttifak, Dayanışmanın Ötesinde Pazara Kadar Değil, Mezara Kadar Bir Yürüyüştür.
15 dakika önce
Erdoğan: "İttifak, dayanışmanın ötesinde pazara kadar değil, mezara kadar bir yürüyüştür.
Erdoğan: "İttifak, dayanışmanın ötesinde pazara kadar değil, mezara kadar bir yürüyüştür. Dolayısıyla adımlarımızı buna göre atmamız lazım."
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:26 Kaynak: AA
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