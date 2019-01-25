Erdoğan: "İttifak, Dayanışmanın Ötesinde Pazara Kadar Değil, Mezara Kadar Bir Yürüyüştür.

Erdoğan: "İttifak, dayanışmanın ötesinde pazara kadar değil, mezara kadar bir yürüyüştür.

Erdoğan: "İttifak, dayanışmanın ötesinde pazara kadar değil, mezara kadar bir yürüyüştür. Dolayısıyla adımlarımızı buna göre atmamız lazım."

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