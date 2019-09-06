Son Dakika Haberleri: Erdoğan, İTÜ Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışına katıldı (1)
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Erdoğan, İTÜ Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışına katıldı (1)

56 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışına katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışına katıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ayazağa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:55 Kaynak: AA
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