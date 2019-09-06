Erdoğan, İTÜ Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışına katıldı (1)
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:55 Kaynak: AA
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