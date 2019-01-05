Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin İlçe Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı (2)
1 saat önce
EKREM PAKDEMİRLİ İÇİN OKUTULAN MEVLİDE KATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısının ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası, eski başbakan yardımcısı merhum Ekrem Pakdemirli için Bornova ilçesindeki Ali...
EKREM PAKDEMİRLİ İÇİN OKUTULAN MEVLİDE KATILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Halkapınar
Spor Salonu'nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısının ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'nin babası, eski başbakan yardımcısı merhum Ekrem Pakdemirli
için Bornova
ilçesindeki Ali Rıza Güven Camisi'nde okutulan mevlide katıldı. Camide yaklaşık yarım saat kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı, ricaları kırmayıp selfie çektirdi. Erdoğan, bu sırada yanına gelen kız çocuğunu sevdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İzmir
'deki programını tamamlanmasının ardından, beraberindekilerle birlikte kara yoluyla Manisa
'ya hareket etti.
Davut CAN/İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:06 Kaynak: DHA
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