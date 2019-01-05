Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin İlçe Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı (3)
27 dakika önce
GENÇ KIZDAN GÜLDÜREN SÖZLERCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de partisinin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı Halkapınar Spor Salonu'ndan ayrılacağı sırada, yanına gelen Tutku Yalçın adlı genç kızla sohbet etti.
GENÇ KIZDAN GÜLDÜREN SÖZLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İzmir
'de partisinin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı Halkapınar
Spor Salonu'ndan ayrılacağı sırada, yanına gelen Tutku Yalçın adlı genç kızla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a, kendisini çok sevdiğini söyleyen Yalçın, "Şu polis abilerin 3600'ünü yap artık. Polis
abilerin 3600'ünü niye yapmıyorsun?" dedi. Erdoğan da "Sen söyledikten sonra tamam ya" yanıtını verdi. Tutku Yalçın'ın, "100 günlük programında yokmuş ama" demesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri güldürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:06 Kaynak: DHA
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