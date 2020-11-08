Erdoğan: "(İzmir'deki deprem) İhtiyaca göre arttırılmak üzere şimdilik 1312 adetlik iki konteyner kent kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. - Son Dakika

Erdoğan: "(İzmir'deki deprem) İhtiyaca göre arttırılmak üzere şimdilik 1312 adetlik iki konteyner kent kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.
08.11.2020 14:51
Erdoğan: "(İzmir'deki deprem) İhtiyaca göre arttırılmak üzere şimdilik 1312 adetlik iki konteyner kent kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.
Erdoğan: "( İzmir'deki deprem) İhtiyaca göre arttırılmak üzere şimdilik 1312 adetlik iki konteyner kent kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Bu konteyner kentler iki hafta içinde kullanıma hazır hale gelecek."
Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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