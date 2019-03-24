Erdoğan: "İzmir'in Sadece 14 İlçesindeki CHP Listelerinde Terör Örgütü PKK ile İlişkili 27 Kişinin...
4 dakika önce
Erdoğan: "İzmir'in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini biliyorum.
Erdoğan: " İzmir
'in sadece 14 ilçesindeki CHP
listelerinde terör örgütü PKK
ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini biliyorum. Bunların 19'u direkt dağ kadrolarıyla bağlantılı. Bundan daha güzeli olur mu ispat için? Sadece bu örnek bile CHP ile PKK arasındaki ittifakı göstermesi açısından çok çarpıcıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:39 Kaynak: AA
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