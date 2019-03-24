Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "İzmir'in Sadece 14 İlçesindeki CHP Listelerinde Terör Örgütü PKK ile İlişkili 27 Kişinin...

Erdoğan: "İzmir'in Sadece 14 İlçesindeki CHP Listelerinde Terör Örgütü PKK ile İlişkili 27 Kişinin...

4 dakika önce

Erdoğan: "İzmir'in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini biliyorum.

Erdoğan:
Erdoğan: " İzmir'in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini biliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:39 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Güncel
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