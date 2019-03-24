Erdoğan: "İzmir'in Sadece 14 İlçesindeki CHP Listelerinde Terör Örgütü PKK ile İlişkili 27 Kişinin...
4 dakika önce
Erdoğan: "İzmir'in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini biliyorum.
Erdoğan: " İzmir
'in sadece 14 ilçesindeki CHP
listelerinde terör örgütü PKK
ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini biliyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:39 Kaynak: AA
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