Erdoğan: "(İzmir) Yıllardır Yönettikleri Bu Şehirde Hiçbir Sorunu Çözemedikleri Gibi Hükümet...
1 saat önce
Erdoğan: "(İzmir) Yıllardır yönettikleri bu şehirde hiçbir sorunu çözemedikleri gibi hükümet tarafından yapılan yatırımları bile doğru dürüst değerlendiremediler.
Erdoğan: "(İzmir) Yıllardır yönettikleri bu şehirde hiçbir sorunu çözemedikleri gibi hükümet tarafından yapılan yatırımları bile doğru dürüst değerlendiremediler."
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:36 Kaynak: AA
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