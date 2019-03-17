Erdoğan: "(İzmir) Yıllardır Yönettikleri Bu Şehirde Hiçbir Sorunu Çözemedikleri Gibi Hükümet...

Erdoğan: "(İzmir) Yıllardır yönettikleri bu şehirde hiçbir sorunu çözemedikleri gibi hükümet tarafından yapılan yatırımları bile doğru dürüst değerlendiremediler.

Erdoğan: "(İzmir) Yıllardır yönettikleri bu şehirde hiçbir sorunu çözemedikleri gibi hükümet tarafından yapılan yatırımları bile doğru dürüst değerlendiremediler."

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