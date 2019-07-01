Erdoğan: Japon iş gücü piyasasına nitelikli insan kaynağı sağlanması konusunda yardımcı olabiliriz
1 saat önce
Erdoğan: Japon iş gücü piyasasına nitelikli insan kaynağı sağlanması konusunda yardımcı olabiliriz
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Japon
iş gücü piyasasına genç ve nitelikli insan kaynağı sağlanması konusunda da sizlere destek olabiliriz. Türk işçilerinin üstün nitelikleri ülkemizde başarı hikayeleri yazan Japon firmalarınca iyi biliniyor." dedi
Hükümetler arasında bir diyalog süreci başlatıldığını belirten Erdoğan bu bağlamda ikili bir istihdam anlaşması imzalanabileceğini vurgulayarak "Müzakereleri süren sosyal güvenlik anlaşmasının sonuçlandırılması, Japon yatırımcılar için Türkiye'de birçok kolaylık sağlayacaktır." ifadelerini kullandı
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