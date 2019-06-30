Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Japonya'da Ara Güler sergisi açılışında konuştu
Son Dakika Dünya Haber

Erdoğan, Japonya'da Ara Güler sergisi açılışında konuştu

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrinde açılışını yaptığı Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nde konuştu.

Erdoğan, Japonya'da Ara Güler sergisi açılışında konuştu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrinde açılışını yaptığı Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nde konuştu.
Erdoğan, "Böylece her iki halkın birbirini daha iyi tanımasını, tarihi, kültürel ve beşeri birikimlerinden daha fazla istifade etmesini sağlayacağız. Bu vesileyle Türkiye'den Japonya'ya, Japonya'dan Türkiye'ye geliş gidişler artacaktır. Turizm canlanacaktır diye inanıyorum. Daha evvel Londra ve Paris'te büyük bir teveccühle karşılanan Ara Güler Fotoğraf Sergisi'ni Japonya'da sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. 17 Ekim 2018'de kaybettiğimiz Ara Güler, Master of Leica unvanına sahip, dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından bir tanesiydi. Ara Güler'in fotoğraf sergisinin açılışını yapmak şahsım için de gurur kaynağıdır. 90 yıllık ömründe Ara Güler'in çektiği fotoğraflar İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin adeta görsel hafızasını oluşturmaktadır" dedi.


- Japonya
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:13 Kaynak: DHA
Kyoto, Ara Güler, Japonya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3,5 yaşındaki kızını uyumadığı için döverek hastanelik etti Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesiyle ilgili açıklama: Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto'daki Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 10:33:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Japonya'da Ara Güler sergisi açılışında konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]