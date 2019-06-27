Erdoğan, Japonya'da çay seremonisine katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Japonya'da çay seremonisine katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:59 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Japonya
'da çay seremonisine katıldı.
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
, Mukogawa Kadın Üniversitesi'ni gezerek, çay seremonisine katıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı tevdi edildi. - OSAKA
Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar
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