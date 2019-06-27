Son Dakika Haberleri: - Erdoğan, Japonya'da Çay Seremonisine Katıldı
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- Erdoğan, Japonya'da Çay Seremonisine Katıldı

35 dakika önce

- Erdoğan, Japonya'da çay seremonisine katıldıOSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Japonya'da çay seremonisine katıldı.

- Erdoğan, Japonya'da çay seremonisine katıldı
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Japonya'da çay seremonisine katıldı.
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesi'ni gezerek, çay seremonisine katıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı tevdi edildi.
- Erdoğan, Japonya'da Çay Seremonisine Katıldı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:19 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Güncel
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