- Erdoğan, Japonya'da Çay Seremonisine Katıldı
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- Erdoğan, Japonya'da çay seremonisine katıldıOSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Japonya'da çay seremonisine katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:19 Kaynak: İHA
- Erdoğan, Japonya
'da çay seremonisine katıldı
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Japonya'da çay seremonisine katıldı.
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
, Mukogawa Kadın Üniversitesi'ni gezerek, çay seremonisine katıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı tevdi edildi.
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