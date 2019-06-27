Son Dakika Haberleri: Erdoğan Japonya'da: 'Sadece kadınların gittiği üniversiteler' iyi bir örnek
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Erdoğan Japonya'da: 'Sadece kadınların gittiği üniversiteler' iyi bir örnek

1 saat önce

G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi.

Erdoğan Japonya'da: 'Sadece kadınların gittiği üniversiteler' iyi bir örnek, System.String[]
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bir konuşmada "Japonya'da 800 üniversite var. Bu 800 üniversitesinin yüzde 10'u kadın üniversitesi. Bu tabi bizler için çok ama çok anlamlı." dedi.

Mukogawa kadın üniversitesinin fahri doktora unvanı vermesinden dolayı gurur duyduğunu belirten Erdoğan, "Bu unvanı Türk Japon dostluğunun yeni bir nişanesi olarak ömrüm boyunca taşıyacağım." diye konuştu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:08 
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