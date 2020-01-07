Erdoğan-Johnson görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan-Johnson görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve... - Son Dakika

Erdoğan-Johnson görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve...

6 saat önce

Erdoğan-Johnson görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Erdoğan-Johnson görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve..., System.String[]

Erdoğan-Johnson görüşmesinde, ABD- İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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