Erdoğan-Johnson görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve... - Son Dakika

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Erdoğan-Johnson görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve...
6 saat önce
Erdoğan-Johnson görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:36 Kaynak: AA
Erdoğan-Johnson görüşmesinde, ABD- İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.
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