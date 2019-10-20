Erdoğan, Johnson ile görüşmesinde, Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen...
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Erdoğan, Johnson ile görüşmesinde, Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip...
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:36 Kaynak: AA
Erdoğan, Johnson ile görüşmesinde, Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde terör örgütü PKK/ YPG'nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip edildiğini ifade etti.
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