Erdoğan: "Kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonlar, içi boş, tamamen masa başında uydurulan haberler" - Son Dakika

Erdoğan: " Kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonlar, içi boş, tamamen masa başında uydurulan haberler"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar