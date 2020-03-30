ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU (1) - Son Dakika

ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU (1)

24 dakika önce

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU (1), System.String[]

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının ilk günlerinden itibaren Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda, sağlık tedbirlerini eksiksiz hayata geçiyoruz. Sağlık altyapımız, gerek personel gerek ilaç ve malzeme gerekse yoğun bakım yatağı açısından diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdadır. Mevcut hastanelerimizi güçlendirme yanında, yeni hastanelerimizi de süratle hizmete açıyoruz. KOVİD-19 hastalığı sürecinde tedbirlerimizi, hamdolsun, pek çok ülkeden daha erken aldık ve hayata geçirdik. Aşama aşama ilave tedbirleri de yürürlüğe sokuyoruz. Gıda konusunda da herhangi bir sıkıntımız yok. Ülkemiz, tüm temel gıda maddelerini kendisi ürettiği için, hem stoklarımız, hem de tedarik zincirlerimizin işleyişi, ihtiyacımızı karşılayacak düzeydedir. Salgın sürecinde en önemli hususlardan biri sağlık sistemimizi ayakta tutmaktır. Sağlık kuruluşlarının personel ve araç-gereç imkanlarını ne kadar yüksek oranda mücadeleye tahsis edersek, o derece etkili baş edebiliriz. Vatandaşlarımızın, gerçekten acil olmayan durumlar dışında hastaneye gitmemelerini hassaten rica ediyorum. "Gerekirse, şehir içi ulaşımda da benzer yöntemleri (sınırlandırma) devreye sokabiliriz. Virüsün yayılmasını önlemek için her yola başvurmakta

kararlıyız. Üretimini sürdüren şirketlerin çalışanlarının sağlığını koruması için gereken tedbirleri en sıkı şekilde almalarını sağlayacağız. Benzer örneklerin yaygınlaşmasının önüne geçmenin tek yolu, her birimizin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır. " dedi.

"HİÇBİR TEHDİT BİZİ HEDEFLERİMİZE VAZGEÇİREMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye, her hal ve şart altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini sağlamak zorunda olan bir ülkedir. Vatandaşlarımız gönüllü karantina ile kendilerini ne kadar evde tutarlarsa, hayatımızın normale dönme süreci o kadar kısalacaktır. Hiçbir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü değildir. Hiçbir hastalık önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez. Hiçbir tehdit bizi hedeflerimize vazgeçiremez. Çünkü biz Türkiye'yiz. Reeskont kredilerinin geri ödemelerini 90 gün daha uzatarak 50 milyar liralık bir kaynağı ihracatçılarımızın kullanımına sunduk. Esnafımızın hem nisan, mayıs, haziran ayı ödemelerini faizsiz öteledik, hem de yüzde 4,5 maliyetli 36 aya kadar vadeli bir kredi paketini hayata geçirdik. Kredi Garanti Fonunun limitini 50 bin liraya ve kapasitesini de 850 bin kredi talebini karşılayacak şekilde 450 milyar liraya yükselttik. Sosyal yardım programlarımızda kayıtlı 2 milyon haneye biner lira nakit yardımı yapıyoruz. Emeklilerimizin bayram ikramiyesini öne çektik. Asgari ücret desteğini yaygınlaştırdık. Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor, nisan, mayıs ve haziran ayları için de ücret almıyoruz. Sağlıkçılarımıza, 6 milyar liralık ilave bir destekle performans ödemelerini en üst tavandan yapıyoruz. Bakliyat, makarna, temizlik malzemesi, yağ gibi ürünlerin üretimlerinde 3 katına varan artışlar sağladık. Gerekirse bu kapasiteleri artırma imkanına sahibiz. Devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz. Amacımız alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Meclis'teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Bu süreç içinde en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz." diye konuştu.

"7 AYLIK MAAŞIMI BAĞIŞLAYARAK AÇIYORUM"

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan kampanya için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildiren Erdoğan "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da bu kampanyaya katılarak, hayır yarışında yerlerini alabilirler." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

---------

-Erdoğan'ın açıklamaları


DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:36 Kaynak: DHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Evde kal" çağrısı yapan Grealish, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı!
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Market sahibinden örnek uygulama Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu         
21:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu         
21:33
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi         
21:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı         
21:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı         
20:48
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi         
20:39
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi         
20:29
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı         
20:26
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi         
20:24
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü         
20:01
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı         
19:55
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz         
19:27
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti         
19:19
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti         
19:12
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı         
19:11
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim         
19:10
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi         
19:04
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi         
18:59
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil         
18:51
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu         
18:07
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım         
18:02
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak         
17:56
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek         
17:50
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir         
17:34
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif         
17:34
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki         
17:27
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor         
17:27
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi         
17:03
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı         
17:01
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 22:00:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]