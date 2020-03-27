ERDOĞAN KABİNE ÜYELERİ İLE VİDEO KONFERANSLA TOPLANTI YAPTI - Son Dakika

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ERDOĞAN KABİNE ÜYELERİ İLE VİDEO KONFERANSLA TOPLANTI YAPTI
6 saat önce
İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.
İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.
Erdoğan, toplantıya, Tarabya'daki Huber Köşkü
'nden bağlandı. Huber Köşkü'nde İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Görüntü Dökümü:
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Görüşmeden fotoğraflar
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:57 Kaynak: DHA
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