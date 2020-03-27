Erdoğan kabine üyeleri ile video konferansla toplantı yaptı - Son Dakika

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Erdoğan kabine üyeleri ile video konferansla toplantı yaptı
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.
Erdoğan, toplantıya, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlandı. Huber Köşkü'nde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:02 Kaynak: DHA
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