Erdoğan, kabineyi bugün topluyor! Kurban Bayramı için yeni tedbirler alınacak - Son Dakika

Erdoğan, kabineyi bugün topluyor! Kurban Bayramı için yeni tedbirler alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısında, vaka sayılarının arttığı şehirler başta olmak üzere; 4 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması için yeni tedbirlerin alınacağı belirtiliyor. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası yasak gündemde yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün Külliye'de yapılacak.

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre; Toplantıda, özellikle vaka sayılarının arttığı şehirler başta olmak üzere 4 günlük tatil boyunca kalabalık olmaması, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması için yeni tedbirlerin alınacağı belirtiliyor.

BAYRAM İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE YOK

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine vaka sayılarıyla ilgili illerdeki son durumu içeren bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda, 4 günlük tatil boyunca sokağa çıkma yasağı veya şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulamasına yönelik herhangi bir kararın da çıkmayacağı ifade ediliyor.

HİBRİT EĞİTİM DE MASAYA YATIRILACAK

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da toplantıda bu yıl pandemi nedeniyle hayata geçirilmesi planlanan hibrit eğitim sistemiyle ilgili bir sunum yapması planlanıyor.

Erdoğan, kabineyi bugün topluyor! Kurban Bayramı için yeni tedbirler alınacak
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gazetesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 11:17

Son Dakika Güncel Erdoğan, kabineyi bugün topluyor! Kurban Bayramı için yeni tedbirler alınacak - Son Dakika

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