Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Kabore Ortak Basın Toplantısı

Erdoğan-Kabore Ortak Basın Toplantısı

1 saat önce

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, "Türkiye'ye çatanları Burkina Faso'ya, Burkina Faso'ya çatanları da Türkiye'ye çatmış kabul ediyoruz.

Erdoğan-Kabore Ortak Basın Toplantısı, System.String[]
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, " Türkiye'ye çatanları Burkina Faso'ya, Burkina Faso'ya çatanları da Türkiye'ye çatmış kabul ediyoruz." dedi.

Kabore, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ankara'da, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan ile son derece verimli ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Kabore, bu ziyaretinin Burkina Faso'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunun altını çizdi.

Kabore, iki ülke arasındaki iş birliğinin her seviyede güçlendirilmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Biz Sahel bölgesinde terörle mücadele ediyoruz. Askeriyemiz, bu mücadelede önemli yara almaktadır. G5 Sahel Ortak Gücü Dönem Başkanı olarak da Sayın Erdoğan'a destekleri konusunda teşekkür etmek istiyorum. Vermeyi kararlaştırdıkları yardım sebebiyle de (Erdoğan'a) teşekkürlerimi sunmak istiyorum."

Hiçbir terör gücünün ülkelerinde barındırmama yönünde karar aldıklarını belirten Kabore, "Türkiye'ye çatanları Burkina Faso'ya, Burkina Faso'ya çatanları da Türkiye'ye çatmış kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kabore, Erdoğan ile Türk halkının geçmişte acı yaşamasına neden olmuş tüm unsurlar için kalıcı bir çözüm getirilmesine karar verdiklerine vurgu yaptı.

Yakın zamanda Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısını gerçekleştirecekleri bilgisini paylaşan Kabore, bu anlamda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kurumlarla görüştüklerini, Türkiye ile iş birliğini çeşitlendirme arayışında olduklarını aktardı.

Kabore, Türkiye'nin Afrika'ya olan samimi ilgisine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Burkina Faso'ya davet ettiğini bildirdi.

Sudan'da ordunun yönetime el koymasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kabore, "Demokratik bir sistemin içinde darbeler yargılanır." şeklinde konuştu.

Kabore, mevcut durumda konuya ilişkin yeterli bilgilere sahip olmadıklarına işaret ederek, "Ancak demokratik anlamda şu bizim için gayet açıktır ki, herhangi bir darbe girişimini kesinlikle kınıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:47 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Burkina, Türkiye, Güncel
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