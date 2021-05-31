Erdoğan: "(Kademeli normalleşme) Aradan geçen iki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki nispi azalmanın, hedeflediğimiz oranda değilse bile... - Son Dakika

Erdoğan: "(Kademeli normalleşme) Aradan geçen iki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki nispi azalmanın, hedeflediğimiz oranda değilse bile...
31.05.2021 20:16
Erdoğan: "(Kademeli normalleşme) Aradan geçen iki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki nispi azalmanın, hedeflediğimiz oranda değilse bile önemli ölçüde sürüyor olması tedbirlerin amacına ulaştığının ifadesidir.
Erdoğan: "(Kademeli normalleşme) Aradan geçen iki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki nispi azalmanın, hedeflediğimiz oranda değilse bile önemli ölçüde sürüyor olması tedbirlerin amacına ulaştığının ifadesidir."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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