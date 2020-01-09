Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Kadına fiziken veya ruhen şiddet uygulayanın, hele hele hayatına kastedenin karşısına ilk... - Son Dakika
Erdoğan: "Kadına fiziken veya ruhen şiddet uygulayanın, hele hele hayatına kastedenin karşısına ilk...
7 saat önce
Erdoğan: "Kadına fiziken veya ruhen şiddet uygulayanın, hele hele hayatına kastedenin karşısına ilk önce biz çıkarız."
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:16 Kaynak: AA
Erdoğan: "Kadına fiziken veya ruhen şiddet uygulayanın, hele hele hayatına kastedenin karşısına ilk önce biz çıkarız."
Son Dakika Bilinmeyen numaralar hizmeti veren şirketlerin geliri 587 milyon lirayı geçti İBB, personel alımı için ilana çıktı! İşte kadrolar Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım