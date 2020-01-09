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Erdoğan: "Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile...
6 saat önce
Erdoğan: "Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile kurumunun güçlendirilmesinden geçiyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:10 Kaynak: AA
Erdoğan: "Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile kurumunun güçlendirilmesinden geçiyor."
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