Erdoğan: "Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile... - Son Dakika

Erdoğan: "Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile...

6 saat önce

Erdoğan: "Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile kurumunun güçlendirilmesinden geçiyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile kurumunun güçlendirilmesinden geçiyor."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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