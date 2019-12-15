Erdoğan: "(Kadına şiddet olayları) Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa, ben Cumhurbaşkanı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Kadına şiddet olayları) Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa, ben Cumhurbaşkanı... - Son Dakika

Erdoğan: "(Kadına şiddet olayları) Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa, ben Cumhurbaşkanı...

6 saat önce

Erdoğan: "(Kadına şiddet olayları) Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa, ben Cumhurbaşkanı olarak elimden geleni sonuna kadar yapacağım."

Erdoğan:

Erdoğan: "(Kadına şiddet olayları) Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa, ben Cumhurbaşkanı olarak elimden geleni sonuna kadar yapacağım."

Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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