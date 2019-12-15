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Erdoğan: "(Kadına şiddet olayları) Bu konuların tümü çalışmalar kapsamında şu anda...
6 saat önce
Erdoğan: "(Kadına şiddet olayları) Bu konuların tümü çalışmalar kapsamında şu anda değerlendiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Kadına şiddet olayları) Bu konuların tümü çalışmalar kapsamında şu anda değerlendiriliyor. Nerede eksik varsa onun üzerine gidilecek."
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