Erdoğan: "(Kadına yönelik şiddet suçları)Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun sayfaları... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Kadına yönelik şiddet suçları)Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun sayfaları... - Son Dakika

Erdoğan: "(Kadına yönelik şiddet suçları)Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun sayfaları...

6 saat önce

Erdoğan: "(Kadına yönelik şiddet suçları)Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin"

Erdoğan:

Erdoğan: "(Kadına yönelik şiddet suçları)Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin"

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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