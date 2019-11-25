Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek,...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek,... - Son Dakika

Erdoğan: "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek,...

6 saat önce

Erdoğan: "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz"

Erdoğan:

Erdoğan: "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:20 Kaynak: AA
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