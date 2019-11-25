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Erdoğan: "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek,...
6 saat önce
Erdoğan: "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:20 Kaynak: AA
Erdoğan: "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz"
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